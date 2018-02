E’ morta a 71 anni a Roma Elisabetta Terabust, ballerina che negli anni ha danzato con grandi interpreti come Rudolph Nureyev e diretto il corpo di ballo della Scala, di Maggio Danza, del San Carlo di Napoli ed era direttrice onoraria della Scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. «Il repertorio del passato non morirà mai. Ma il pubblico - aveva detto in un’intervista al Tempo - ama anche la buona danza contemporanea: perchè la danza è una, purchè sia di alta qualità».