Da Occidentali's Karma ai Maneskin: ecco le canzoni di Sanremo più cantate in auto dagli italiani

Torna Sanremo e si riapre il dibattito sui successi del festival che gli italiani amano ascoltare quando sono in auto. Non è una sorpresa se Occidentali's Karma di Francesco Gabbani è senza dubbio il ritornello più apprezzato quando si viaggia in auto. Il ritmo travolgente del ballo della scimmia si aggiudica, infatti, il 21% delle preferenze, distanziando nettamente Un giorno mi dirai degli Stadio e Grande amore de Il Volo, entrambi al 7%.

Se invece si va indietro negli anni, sul podio dei brani musicali che hanno emozionato nel passato sale un grande escluso del 1983 diventato poi di successo, Vita Spericolata di Vasco Rossi (31%), seguito da Gianna di Rino Gaetano (15%) e il poetico inno contro la guerra 4 marzo 1943, di Lucio Dalla (13%).

Secondo l’indagine (condotta da AutoScout24), il portale di annunci auto e moto, quasi la metà degli intervistati ha confermato un notevole interesse a seguire anche in radio canzoni proposte e programmi dedicati al festival (46%), pur ritenendo che gli artisti emergenti del mercato discografico contemporaneo si scoprano principalmente nei talent show (45%).

E’ il caso di Francesca Michielin e della band Maneskin, provenienti da X Factor e indicati dal 32% e dal 10% tra i personaggi di cui si sentirà maggiormente la mancanza sul palco dell’Ariston quest’anno. Tra gli altri assenti di cui si avrà nostalgia anche due nomi esclusi dalle selezioni: Loredana Bertè (17%) e Morgan(9%), a cui si aggiungono Orietta Berti (8%), Marco Carta ed Enrico Papi (7%).

Per quanto riguarda invece le canzoni in gara che il pubblico non vede l’ora di ascoltare a tutto volume in auto, c'è grande attesa per Arrivedorci di Elio e le storie tese (15%), Rivederti di Mario Biondi(13%), Senza Appartenere di Nina Zilli(11%) e La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (10%). Seguono a poca distanza tutti gli altri, da Il segreto del tempo di Robi Facchinetti e Riccardo Fogli (8%), all’altro duo Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente e Noemi con Non smettere di cercarmi, entrambi al 7%.

E tra i classici più famosi di Claudio Baglioni? Le canzoni del direttore artistico alla guida del Festival 2018 piacciono sempre e fanno da sottofondo musicale anche negli spostamenti in auto.Questo piccolo grande amore e Strada Facendo vincono a pari merito con il 23% delle risposte, superando Mille giorni di te e di me(14%) e Avrai(12%).