La produzione non l'ha ancora ufficializzato, ma la notizia ha già fatto il giro dei social e dei siti di gossip-spettacolo: Francesco Monteha lasciato l'Isola dei Famosi ed è è già in volo verso l’Italia. Il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola ieri. Dietro ci sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola (Guarda). L'ex di Cecilia Rodriguez non sarà nemmeno presente in studio nell’appuntamento in onda tra poche ore. Proprio nella puntata verrà mostrato il confessionale in cui si congeda. Non sarà in studio, a quanto pare, per evitare uno scontro diretto proprio con Eva Henger.