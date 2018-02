Ascolti tv, Sanremo vince ancora: 47,7% nella seconda serata

Sono stati 9 milioni 687 mila, pari al 47.7% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la seconda serata del festival di Sanremo di Claudio Baglioni.

Nel 2017 la seconda serata del festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi aveva avuto in media 10 milioni 367 mila spettatori, pari al 46.6% di share.

La media della seconda serata del festival migliora di oltre un punto percentuale il risultato di share dell’anno scorso, pur scontando un calo di circa 700 mila spettatori (legato probabilmente anche alla durata superiore, di circa 20 minuti, rispetto alla seconda serata del 2017).

La prima parte dello show ha ottenuto ieri 11 milioni 458 mila spettatori con il 46.6%, la seconda 5 milioni 867 mila con il 52.8%. L’anno scorso la prima prima parte della seconda serata di Sanremo era stata seguita da 11 milioni 708 mila spettatori pari al 46.04%, la seconda da 5 milioni 826 mila pari al 50.61%.

Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato registrato alle 21.48 con 14 milioni 9 mila, quello di share alle 00.35 con il 55.8%.

Il Dopofestival ha raggiunto 1 milione 979 mila spettatori con uno share del 37.3% mentre la striscia quotidiana Prima Festival, in onda dopo il Tg1, ha ottenuto 7 milioni 346 mila telespettatori (28.2%) e a seguire Sanremo Start è stato visto da 10 milioni 365 mila persone (37.2%).

La prima serata televisiva prevedeva anche su Canale5 Il Segreto visto da 2 milioni 320 mila spettatori (8.98%). Su Rai3 l'appuntamento con Chi l’ha visto è stato visto da 1 milione 625 mila persone (6.8%). Su Rai2 i primi due episodi della maratona di Criminal Minds hanno fatto registrare rispettivamente 975 mila spettatori (3.4%) e 1 milione 108 mila (4%). Su Italia 1 Seven ha toccato 982 mila spettatori (4.07%). Su Rete4 Highlander - L’Ultimo immortale è stato seguito da 566 mila spettatori (2.22%). Su La7 per Bersaglio Mobile 749 mila spettatori con uno share del 2.91%.