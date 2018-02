(ANSA) - SANREMO, 8 FEB - Piccola auto-censura per il testo di 'Una vita in vacanzà, il brano portato in gara al festival di Sanremo dallo Stato Sociale, che domani nella serata dei duetti si esibirà con il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il testo contiene infatti l’unica parolaccia dei brani del festival, "coglioni", che sparirà per motivi di opportunità. «Quando ho sentito il testo, ho detto al gruppo: siete sicuri di voler inserire la parola? Poi sentendo il pezzo e vedendolo ho cambiato idea. Credo che verrà edulcorato rispetto alla presenza del Piccolo Coro».