Meta-Moro: "Non siamo furbacchioni". Esultanza social. Il brano più ascoltato

Visibilmente amareggiati, Ermal Meta e Fabrizio Moro (Sospesi in un primo momento - leggi) si presentano ai giornalisti, dopo la decisione della Rai di farli rimanere in gara (leggi). «Questa vicenda ci ha un pò penalizzato ai fini del festival. Quando la gente sente la parola plagio (ascolta le due canzoni) - sottolinea Moro - si ferma, prende le distanze, non va ad approfondire e quindi rimane comunque una macchia, anche se plagio non è». L’importante per il cantautore romano è che «comunque siamo in gara». Prosegue Meta: «Non avete davanti due furbacchioni, sapete chi avete davanti, siamo due cantautori, siamo fra quelli fortunati che hanno trasformato la passione in lavoro: sappiamo cosa significa scrivere canzoni, siamo stati rispettosi delle regole e la conferma si è avuta. Siamo stati rimandati, come a scuola. Ci siamo posti il problema del link, ma i nostri legali ci hanno assicurato che tutto rientrava nel perimetro del regolamento». Secondo il regolamento, “Silenzio” (canzone presentata a Sanremo Giovani 2016) è nella canzone dei due in misura inferiore a un terzo delle durata, quindi "non inficia la novità della canzone in gara". Non solo: «i due brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse: la somma degli stralci non supera un minuto e 3 secondi su una durata complessiva di 3 minuti e 24 secondi, dunque inferiore a un terzo». Quindi «le due canzoni, pur presentando analogie, non sono la stessa e “Non mi avete fatto niente” è quindi considerata nuova e resta in gara». I social hanno accolto in modo positivo (anche se in tanti ribadiscono che le canzoni sono uguali) la notizia della riammissione del duo, arrivando alla "minaccia " di boicottare il festival se i due fossero stati eliminati. La Rai, però, fa sapere che «La nostra posizione non è generata dal web né da altro, ma dal rispetto del regolamento» come ha sottolineato il direttore di Rai1, Angelo Teodoli: «i regolamenti, così come il Festival, hanno la loro evoluzione, probabilmente in futuro molte cose dovranno essere aggiornate". Continua il suo vice, Claudio Fasulo: "E' chiaro che rispetto a quando sono state messe le basi sulle caratteristiche di un brano nuovo, il mondo è andato da un'altra parte, ci sono cose obsolete nel regolamento, dobbiamo rivedere qualcosa». Intanto, "Non mi avete fatto niente" è il brano del Festival più ascoltato in radio.