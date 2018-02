Ascolti tv, Sanremo da record: 51,6%. Nella terza serata di Festival, il risultato migliore dal 1999

Mai così dal 1999: numeri da record per la terza serata di Sanremo, vista da 10 milioni 825 mila spettatori con uno share del 51.6%. Nella terza serata il Festival cresce di circa due punti di share rispetto all’edizione 2017. La prima parte - dalle 21.20 alle 23.55 - ha registrato 12 milioni 657 mila telespettatori, con uno share del 51.1%. La seconda parte - dalle 24.00 all’1.02 - è stata seguita da 6 milioni 142 mila spettatori con il 54.43%. Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato registrato alle 21.52 con 15 milioni 826 mila, quello di share alle 23.54 con il 58.4%.

Per quanto riguarda il web, i video on demand del Festival di Sanremo distribuiti su RaiPlay e sul canale Rai di YouTube hanno totalizzato per le prime tre serate 11 milioni e mezzo di visualizzazioni con una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 135%. Sulle piattaforme Social (dati Nielsen) per le prime tre puntate del Festival, si sono registrate 13 milioni di interazioni con una crescita rispetto alla precedente edizione del 7%. In particolare la piattaforma che registra la maggiore crescita è Twitter, con il 100% in più di interazioni su ogni singola serata.

Cresce il Dopofestival che fa registrare il suo record di share con il 38% e 2 milioni 42 mila spettatori, mentre la striscia quotidiana Prima Festival, in onda dopo il Tg1, ha ottenuto 7 milioni 232 mila telespettatori (28%) e a seguire Sanremo Start è stato visto da 10 milioni 272 mila persone (37%).

Tornando alla prima serata su Canale5 Tre all’Improvviso ha registrato 1 milione 472 mila spettatori e il 6.03% di share. Su Rai3 il film The Tourist è stato visto da 971 mila telespettatori (3.5%). Su La7 PiazzaPulita ha realizzato 856 mila spettatori (3.66%). Su Rai2 per il film Un anno da leoni 807 mila telespettatori e il 2.9% di share. Su Italia 1 I Soliti Sospetti è stato visto da 620 mila spettatori (2.4%). Su Rete4 c'era Il Buio nell’Anima: 642 mila spettatori e il 2.59% di share.

Nel prime time Rai1 è stata la rete più seguita con 12 milioni 195 mila telespettatori e uno share del 43.67% mentre Canale5 ha raggiunto 2 milioni 917 mila spettatori (10.45%). A livello complessivo la Rai si è imposta in prime time con 15 milioni 593 mila spettatori (55.8%), in seconda serata con 8 milioni 380 mila ascoltatori (59.6%), nell’intera giornata con 5 milioni 221 mila telespettatori (46.4%). Mediaset ha raggiunto 5 milioni 630 mila (20.16%) in prima serata, 2 milioni 32 mila (14.46%) in seconda, 3 milioni 17 mila (26.83%) nelle 24 ore.

Nel preserale di Rai1 L’eredità ha segnato 5 milioni 413 mila spettatori (26.15%). Nell’access prima time su Canale5 Striscia la Notizia ha avuto una media di 4 milioni 98 mila spettatori (14.55%) mentre su La7 Otto e mezzo di Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 329 mila spettatori (4.88%).

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 si conferma il telegiornale più visto: l’edizione delle 20.00 ha raggiunto 5 milioni 973 mila spettatori (24.98%). Il Tg5 ha raggiunto 4 milioni 602 mila spettatori (18.87%), mentre il TgLa7 è stato visto da 1 milione 311 mila (5.41%).

La Rai segnala anche La vita in diretta che nella seconda parte ha raggiunto 2 milioni 223 mila spettatori (16.7%) e per Storie Italiane seguita, nella mattinata, da 1 milione 300 mila telespettatori (24.3%). Unomattina ha realizzato 1 milione 115 mila spettatori (21.1%).