Ascolti tv: Fabio Fazio al 20,5% di share, quasi 2,5 milioni di spettatori per Le Iene

Ancora nel segno di Sanremo la sfida degli ascolti di prima serata: su Rai1 Fabio Fazio con Che Tempo che fa ha vinto con 5 milioni 348 mila spettatori e uno share del 20.5%. Il picco di ascolto è stato registrato alle 21.20 con l'intervista a Pierfrancesco Favino, seguita da 6 milioni 639 mila spettatori. Che tempo che fa - segnala la Rai - ha segnato anche il record di stagione sui social network, dove si sono registrate 264 mila interazioni.

La serata prevedeva anche su Italia1 Le Iene Show, con il ritorno dopo la malattia di Nadia Toffa, che è stato seguito da 2 milioni 471 mila spettatori (12.48% di share). Su Rai2 il nuovo episodio del telefilm Ncis ha realizzato 2 milioni 85 mila spettatori (7.8%) e, a seguire, Swat ha totalizzato 1 milione 790 mila spettatori (7.3%). Su Canale5 Chiamatemi Francesco è stato visto da 1 milione 922 mila spettatori (8.2%). Su Rai3 il programma condotto da Veronica Pivetti «Amore criminale» ha fatto registrare 1 milione 298 mila spettatori (5.4%). Su Rete4 John Rambo ha registrato 1 milione 149 mila spettatori (4.55%). Su La7 Non è L’Arena ha ottenuto 1 milione 147 mila spettatori (5.7%).

A livello complessivo le reti Rai si sono aggiudicate il prime time con 10 milioni 504 mila spettatori e uno share del 40%, la seconda serata con il 36.5% di share e 4 milioni 440 mila e l’intera giornata con uno share del 42.9% e 5 milioni 313 mila. Mediaset ha raggiunto 7 milioni 644 mila (29.11%) in prima serata, 3 milioni 801 mila (31.28%) in seconda, 3 milioni 314 mila (26.76%) nelle 24 ore.

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 si conferma il telegiornale più visto: l’edizione delle 20.00 ha raggiunto 6 milioni 86 mila spettatori (25.2%). Il Tg5 ha raggiunto 4 milioni 356 mila spettatori (17.8%), mentre il TgLa7 è stato visto da 1 milione 73 mila (4.4%).

Nell’access prime time su Canale5 Paperissima Sprint è stata vista da 4 milioni 363 mila spettatori (16.4%).

La Rai segnala anche il record stagionale per Domenica In - Sanremo, condotto su Rai1 da Cristina Parodi in diretta dal Teatro Ariston, che risulta il programma più visto nella sua fascia oraria. Ha registrato quasi 5 milioni di spettatori (4 milioni 930 mila) e uno share del 26.8% nella prima parte con l'intervista a Ermal Meta e Fabrizio Moro. La seconda e la terza parte del programma hanno registrato poi rispettivamente 3 milioni 970 mila spettatori (23.1%) e 3 milioni 545 mila spettatori (20.7%). Su Canale5 Domenica Live ha avuto 2 milioni 511 mila spettatori (14.35%) in Politica e Attualità, 2 milioni 613 mila (15.61%) nelle Storie, 3 milioni 18 mila (18.14%) nella prima parte, 2 milioni 349 mila (13.4%) nella seconda sulle Elezioni e 2 milioni 157 mila (11.7%) nell’Ultima Sorpresa.

Ancora su Rai1 UnoMattina in Famiglia su Rai1 ha raggiunto uno share del 35% e 2 milioni 787 mila spettatori. Su Rai2 Novantesimo minuto è stato seguito da 1 milione 566 mila spettatori (8.5%). Su Rai3 Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata, è stato visto da 1 milione 56 mila spettatori (6%).