Tumori, attacchi a Nadia Toffa su Facebook: Burioni la difende

A due giorni dalla puntata delle Iene in cui Nadia Toffa ha rivelato di avere un tumore la vicenda continua a tenere banco. In un post su Facebook il movimento "W la fisica", attacca la presentatrice, ricordando che proprio la trasmissione ha propagandato spesso bufale sui tumori. A commentare il post anche il virologo Roberto Burioni, che difende però la Toffa.

Nel post Mattia Butta, alla guida del movimento che ha cercato di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni senza riuscirci, commenta l’invito della Toffa a fidarsi solo di chemioterapia e radioterapia. «Nadia Toffa - si legge nel post del movimento - è tornata in video e ha raccontato di avere avuto un tumore. E’ stata operata e ha fatto la chemioterapia preventiva. Ora sta bene, e ne siamo tutti contenti. L’ipocrisia però non possiamo far finta di non vederla. Nel suo messaggio Toffa dice di stare attenti ai ciarlatani che promettono di guarire i tumori con truffe antiscientifiche, perché i tumori si curano solo con la chemioterapia e la radioterapia. Già. Peccato che sono state proprio le Iene - accusa il movimento - a dar voce a questa fuffa antiscientifica nel corso degli anni».

Il post ricorda svariati servizi delle Iene sul tema, da una cura miracolosa a base di veleno di scorpione ad un paziente convinto di essere guarito dal tumore con la dieta vegana. In difesa scende pero il "paladino" dei vaccini Roberto Burioni. «Forse la memoria non vi manca, - scrive - ma se vi mettete a fare le pulci alle dichiarazioni coraggiose e a difesa della scienza di una ragazza giovanissima colpita da una grave malattia sicuramente siete a corto di altre qualità intellettuali».