Gianni Morandi: "Bibi Ballandi, Lucio Dalla e io come fratelli"

«15 febbraio. Voglio ricordare Bibi Ballandi con questa foto insieme, di qualche anno fa. Se ne è andato un grande manager, uno straordinario produttore e ideatore di eventi televisivi con i migliori artisti italiani e stranieri. Ma soprattutto se ne va una brava persona, amato e rispettato da tutti quelli che lo conoscevano». E’ il ricordo di Gianni Morandi, che posta su Facebook una foto che lo ritrae sorridente accanto al produttore, morto oggi all’età di 71 anni.

«Bibi, Lucio ed io, tre amici bolognesi che si consideravano come fratelli», scrive Morandi. «Ricordo quella serata di cinque anni fa a Bologna, in Piazza Maggiore, un omaggio a Lucio, voluto così fortemente da Ballandi. Ciao Bibi, grazie per tutto quello che mi hai insegnato e donato».