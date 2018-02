Bafta, vincono Guadagnino, Gary Oldman e Frances McDormand

Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta, gli Oscar inglesi in corso a Londra. La pellicola del regista italiano è in corsa per gli Oscar del 4 marzo con quattro candidature: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone.

Gary Oldman ha vinto il British Academy Film Awards, gli oscar britannici, come migliore attore per il film "L'ora più buia" nel quale interpreta Winston Churchill. Frances McDormand ha vinto come migliore attrice per il film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", che ha vinto il Bafta 2018 come miglior film.