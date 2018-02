L’anteprima di “Benvenuti a casa mia”: al cinema gratis con la Gazzetta

Dopo il grande successo ottenuto in patria torna la banda di "Non sposate le mie figlie" nei cinema italiani con un’altra divertente commedia: “Benvenuti a casa mia”. La storia di uno scrittore che invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori: è per lui e la sua famiglia le cose si complicano tremendamente... distribuito da Adler Entertainment, il film sarà proiettato in anteprima alle 20.30 domani (20 febbraio) al The Space Parma Campus: la Gazzetta di Parma mette a disposizione dei suoi lettori 25 inviti per due persone. Per accreditarsi e partecipare gratuitamente alla proiezione basta registrarsi al link https://moovieclub.it/eventi/anteprime/benvenutiacasamia/partner/gazzetta-di-parma-550294

Clicca subito il link per non perdere questa opportunità!