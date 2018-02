Cancellato il concerto di David Garrett: richieste di rimborso entro il 28 febbraio

Il Teatro Regio ha reso noto che il concerto di David Garrett e Julien Quentin in programma il 28 gennaio è annullato a causa dell’indisposizione che ha colpito il violinista. Il concerto non sarà sostituito.

Gli abbonati alla stagione concertistica 2018 e gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per il concerto possono chiederne il rimborso alla biglietteria del Teatro Regio entro il 28 febbraio, presentando il biglietto in originale o la ricevuta di acquisto online.

"La Direzione del teatro si augura di poter individuare insieme all’artista, costretto a cancellare anche le prossime date della tournée in programma in Europa, una nuova data per il suo debutto a Parma il prossimo anno", dice il comunicato.



Per informazioni: Biglietteria del Teatro Regio di Parma tel. 0521 203999 - biglietteria@teatroregioparma.it www.teatroregioparma.it