Lo scandalo delle molestie sessuali si allarga a Broadway

Lo scandalo delle molestie raggiunge anche Broadway. Tom Schumacher, il produttore dietro al musical di Walt Disney "Frozen", è accusato di molestie sul posto di lavoro con il suo linguaggio spinto, i suoi dibattiti sulla pornografia e il suo girare per l’ufficio in accappatoio vantandosi di non avere altro addosso.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcuni testimoni oculari. Schumacher nega le accuse: "ha ammesso di aver usato in alcune occasioni un linguaggio non appropriato, ha espresso rimorso per questo e si è impegnato a essere più attento e rispettare le politiche della società" riferisce al Wall Street Journal una fonte vicina a Schumacher, che lavora a Walt Disney dal 1988.