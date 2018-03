“Houses of the Holy”: i Led Zeppelin tra simboli, misteri e innovazione

Parlare dei Led Zeppelin è insidioso. Si rischia, infatti, di scadere in qualcosa che è già stato detto o sviscerato. E' spesso così quando ci si misura con le leggende. Gli dei - non solo quelli del rock ma anche Odino, Thor e gli Asi tutti del Valhalla - perdoneranno perciò l'autore di questo pezzetto se prova a celebrare uno dei tanti lp leggendari della mitica band inglese. Quest'anno infatti spegne 45 candeline “Houses of the Holy”. Uscito nel 1973 per l'Atlantic Records è il quinto album in studio dello storico quartetto rock: Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page e John Paul Jones. Come li ha definiti recentemente in un articolo Paolo Giordano su “Il Giornale”, il bello, il cattivo, il bravo e il tecnico. I Led Zeppelin, insomma, che quest'anno celebrano anche mezzo secolo di rock. Nel settembre del 1968, quando si chiamavano ancora The New Yardbirds, fecero il loro primo concerto dal vivo a Gladsaxe, in Danimarca. Poi, nel gennaio del '69, uscì l'album d'esordio, “Led Zeppelin”, a cui seguirono tre album mitici, i cosiddetti senza titolo: II, III e IV (quello di “Stairway to Heaven”) e, nel '73, “Houses of the Holy”. Per festeggiare i 50 anni da quel concerto, forse non a caso nella terra dell'Amleto shakesperiano, le indiscrezioni parlano di una possibile reunion del gruppo entro il 2018. Ancora top secret la location. Ma ovunque sarà, l'evento è già destinato a fare storia.

La copertina

Per una volta sia concesso di partire non dalle tracce, ma dalla copertina. Tra le più suggestive, simboliche e misteriose della storia del rock. Firmata niente meno che da Storm Thorgerson, quello di alcune copertine leggendarie dei Pink Floyd come “The dark side of the moon”, altro lavoro che compie 45 anni in questo 2018, la copertina di “Houses of the Holy” è ispirata al romanzo “Childhood's End”, in italiano tradotto inspiegabilmente “Le guide del tramonto”, di Arthur C. Clarke, uno dei padri della fantascienza. Raffigura due bambini (Stefan Gates, che sarebbe poi divenuto presentatore televisivo, e la sorellina Samantha) sul Giant's Causeway, formazione di colonne basaltiche che si trova in quella punta estrema di Irlanda del Nord. E' uno dei luoghi più magici del Regno Unito, come può confermare chi ha avuto la fortuna di visitarlo. Se la copertina propriamente detta è suggestiva, che dire del disegno che si può ammirare all'interno? E' una figura che innalza al cielo, e verso un fascio di luce, il piccolo Stefan. La scena, che somiglia a un rito sacrificale, avviene ai piedi del Dunluce Castle, maniero in rovina non lontano proprio da Giant's Causeway. Qui si entra nel “gossip diabolico”. Page avrebbe infatti ammirato la figura di Aleister Crowley, occultista inglese scomparso nel '47. A tale proposito c'è in rete una sconfinata letteratura su alcuni versi bifronte, ad esempio, in “Stairway to Heaven”, ma anche in questo album nel brano “Over the hills and far away”, che conterrebbero riferimenti satanici. E' vero infatti che Page acquistò Boleskine House, in Scozia, vicino al Loch Ness, appartenuta a Crowley, e avrebbe anche cercato di comprare l'Abbazia di Thélema, in Sicilia, in passato anch'essa abitata dal "mago" britannico. C'è chi sostiene, infine, che proprio il titolo dell'lp, “Houses of the Holy” faccia riferimento a queste residenze di Crowley. Vero o falso?

I brani

Per quanto oscura, simbolica e intrigante è la copertina, le canzoni sono quasi tutte piuttosto “allegre” e innovative, e quindi in controtendenza, con lo stile della band; a parte l'oscura “No quarter”, più simile a un brano dei Van der Graaf Generator, almeno nell'incipit. La canzone d'apertura, “The song remains the same”, sarà poi usata come azzeccatissimo titolo del primo live del gruppo, a sua volta colonna sonora del film registrato a New York durante il tour per promuovere proprio “Houses of the Holy”. “The rain song” è invece al pari di “No quarter”, un'incursione, come atmosfere e stile, nel prog. Su “Over the hills and far away” aleggiano invece da sempre i “soliti sospetti satanici”. Utilizzando il backmasking - tecnica che riguarda l'inserimento di messaggi nascosti nelle registrazioni - la strofa “Many is word. That only leaves you/guessing. Guessing 'bout a thing. You really/ought to know” diventerebbe infatti “We all not really rich. It's all for Satan. Yes, Satan's really Lord. Yes, we'll always stay in him”. Ai lettori l'ardua sentenza. In questo brano, inoltre, data la passione di Robert Plant, ma anche di Jimmy Page, per il “Signore degli Anelli” di Tolkien, molti fans del grande scrittore inglese videro dei riferimenti al suo più famoso romanzo. La passione dei Led Zeppelin per Tolkien è nota e, sulla sua influenza, si possono citare altre canzoni come “Ramble On”, “The battle of Evermore” e “Misty Mountain Hop”. Sicuramente ancora più tolkieniane di “Over the hills and far away”. Non va poi dimenticato che Plant chiamò Strider il suo cane, protagonista del brano “Bron-Y-Aur Stomp”, nell'album “Led Zeppelin III” del '70. Strider è infatti uno dei tanti appellativi di Aragorn, in italiano tradotto “Grampasso”, tra i personaggi più importanti de “il Signore degli Anelli”. Nel disco c'è poi la funky “The Crunge”, la quasi reggae “D'yer maker” e “Dancing days”, che strizza l'occhio al pop. Tutti brani, a parte appunto “No quarter”, in antitesi con i disegni simbolici del disco. La chiusura è con “The Ocean”, rock classico molto Led Zeppelin, quasi a rimarcare che si può innovare ma con dei punti fermi.

La canzone che non c'è

Il brano “Houses of the Holy” che dà il titolo all'album in questo disco però non c'è. I Led Zeppelin infatti lo scartarono inserendolo in “Physical Graffiti”, il loro lavoro in studio successivo, che uscì nel 1975. Un brano assente ma quanto mai presente, in cui si fa anche esplicito riferimento a Satana. Solo una provocazione?