Harvey Weinstein aggredito in un locale in Arizona

Harvey Weinstein è stato aggredito in un ristorante di Scottsdale, in Arizona, dove stava cenando in compagnia di un «coach» del centro di riabilitazione di cui da mesi è in cura. «Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne», ha detto un cliente che, evidentemente alticcio, ha confrontato il produttore cercando di prenderlo a pugni.

I fendenti non sono andati a segno, ma Weinstein ha perso l’equilibrio e per poco non è caduto. Una persona che aveva filmato l’episodio sul cellulare ha chiesto a Weinstein se volesse far denuncia, ma l’ex capo di Miramax ha rifiutato e ha lasciato il locale.