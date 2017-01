Il cielo è azzurro a Kitzbühel: Paris fa l'impresa

Se Lindsey Vonn conquista una medaglia per gli Stati Uniti nella discesa di coppa del mondo, centrando il 77esimo successo in carriera che la rende la donna sugli sci più vincente di sempre, anche in Italia possiamo festeggiare il 'nostro' campione.Stiamo parlando di Dominik Paris, 27enne di Merano, che nella discesa libera di Kitzbühel, la classicissima del Circo Bianco, ha preceduto i due 'Galletti' francesi.In seconda piazza, infatti, si è classificato Valentin Giraud Moine e in terza posizione l’esperto Johan Clarey.