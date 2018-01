Lindsey Vonn è ancora regina di Cortina

E' andata a Lindsey Vonn la discesa di Cortina d'Ampezzo, che ha interrotto il filotto di vittorie di Sofia Goggia, volata dopo un salto e fuori gara per aver saltato una porta.La Vonn ha concluso la sua discesa in 1'36''48, staccando di 92 centesimi Tina Weirather. Terza l'altra statunitense, Jaqueline Wiles a 98 centesimi.Per la campionessa del Colorado si tratta del sesto trionfo in libera a Cortina (uno in più di Renate Getschl) e della vittoria in coppa del mondo numero 79. La caccia al record di Ingemar Stenmark, ferma a 86, prosegue.