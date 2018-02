Trionfa la Vonn, Sofia Goggia ancora seconda

Ancora un secondo posto per Sofia Goggia nella discesa di Garmisch, ultima gara prima dei Giochi Olimpici in Corea del Sud. L'Azzurra, come nella prova di sabato, ha dovuto inchinarsi alla statunitense Lindsey Vonn, al successo numero 81 in carriera.La sciatrice a stelle e strisce si è imposta con il tempo di 1'37"92, precedendo la Goggia di appena undici centesimi. Terza la Weirather.Sofia, al ventesimo podio in carriera, mantiene il pettorale rosso di leader della specialità, con una sola discesa ancora da disputare.