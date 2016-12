Festa «parmigiana» per il Pisa: Corrado è il nuovo proprietario

«I tifosi possono essere felici. E’ stata durissima ma è fatta. Siamo i nuovi proprietari del Pisa». Con queste parole pronunciate al termine di un'interminabile giornata conclusa solo a notte fonda, il parmigiano Giovanni Corrado, figlio di Giuseppe Corrado, ha dato notizia dell’avvenuto passaggio di proprietà del Pisa calcio, dalla Carrara Holding della famiglia Petroni, alla Magico srl che ha in Giuseppe Corrado il capo cordata. Presente all’incontro finale fra le parti, famiglia Corrado da un lato con Giovanni e Giuseppe Corrado e i rappresentanti degli altri soci della Magico srl., ovvero Viris ed Unigasket, e famiglia Petroni dall’altro, anche il presidente della Lega di B, Andrea Abodi.

Grande festa a Pisa una volta saputo del passaggio di proprietà del club con tanta gente che è scesa in strada per esprimere la propria gioia. «La firma è una liberazione - ha sottolineato il sindaco di Pisa - si chiude una vicenda incredibile che ha visto un’intera comunità coinvolta e un seguito nazionale. La tenacia di Giuseppe Corrado, di Giovanni e dei soci ha vinto. Li ringraziamo di cuore e con fiducia per il futuro. Credo che per loro abbia anche valso la spinta fortissima di Pisa. Hanno vinto i tifosi. Pisa ne esce bene agli occhi dell’Italia».

A sua volta Giuseppe Corrado, che un anno e mezzo fa cercò di acquistare il vecchio Parma Fc dai curatori fallimentari e che, una volta sfumata quella trattativa ha deciso di puntare sulla società nerazzurra, ha detto di essere «felicissimo». «Riuscire a concludere l’operazione - ha spiegato - è stata una grande soddisfazione, anche perché altrimenti non avremmo lottato così tanto. Ci sono stati momenti nei quali ho pensato che tutto sarebbe finito, se non fosse stato per mio figlio probabilmente sarebbe stato così, anche se quando mi sono affacciato alla finestra dello studio notarile e ho visto i tifosi con le bandiera del Pisa ho ritrovato la forza di andare avanti e di concludere. In questo momento ricopro io tutte le cariche, parlerò con la squadra e Gattuso, stringiamo i denti in queste due partite poi i primi movimenti saranno tutti per il calciomercato».