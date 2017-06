Donnarumma inneggia a Raiola, poi si scusa con i tifosi. Dopo l'Europeo incontro con il Milan

Gianluigi Donnarumma chiede scusa per il tweet di oggi sul suo legame indissolubile con Mino Raiola e, su Instagram, apre alla possibilità di rinnovare il contratto con il Milan, confermando di voler prendere ogni decisione una volta terminato l’Europeo Under21.

Il giocatore aveva scritto su Twitter: «Donnarumma e Raiola. Ieri, oggi e domani». Poi la retromarcia: «Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l’Europeo, incontrerò la Società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo».