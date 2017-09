Guida ubriaco: arrestato Wayne Rooney

Wayne Rooney finisce nei guai per una notte brava a base di alcol. Secondo il Mirror sport, l'attaccante da poco passato all’Everton è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. I poliziotti hanno fermato Rooney, che nei giorni scorsi ha annunciato di voler lasciare la Nazionale inglese di cui era capitano, nei pressi della propria abitazione, a Wilmslow, nel Cheshire. Secondo quanto ha reso noto la polizia, Rooney è stato rilasciato su cauzione e dovrà apparire davanti al giudice a Stockport, il 18 settembre, per rispondere all’accusa di guida in stato di ebbrezza. Il giocatore era reduce da una notte trascorsa fuori. Non è la prima volta che Rooney finisce sui giornali per vicende analoghe: un anno fa venne immortalato dai paparazzi visibilmente ubriaco e quelle foto fecero il giro del mondo. Il giocatore si difese, ammettendo di avere bevuto un po' per festeggiare la vittoria della "sua" Inghilterra sui "cugini" della Scozia. L’episodio delle scorse ore mette in secondo piano il suo brillantissimo inizio di stagione con la maglia dell’Everton, la squadra dove iniziò la carriera prima di diventare stella del Manchester United.