Pioggia intensa sull'autodromo di Monza: rinviate le prove libere

A causa del maltempo è stata rinviata a tempo indeterminato la terza sessione delle prove libere del Gp d’Italia in programma alle 11. Sull'autodromo di Monza sta piovendo in maniera intensa da qualche ora e, come ha spiegato Charlie Whiting, direttore corse della Fia, «le condizioni sono troppo negative perché possano uscire le macchine». La sessione di qualifica è in programma alle 14.