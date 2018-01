Valentino Rossi candidato agli "Oscar dello sport"

C'è anche Valentino Rossi tra i candidati ai Laureus World Sports Awards 2018, gli Oscar dello sport, che si terranno a Montecarlo il prossimo 27 febbraio. Il nome del 'Dottorè figura infatti tra quelli candidati a vincere la statuetta nella categoria «Comeback of the Year» (Ritorno dell’anno). Oggi sono stati annunciati ufficialmente tutti i nomi dei candidati, scelti in seguito alla votazione effettuata dai rappresentanti dei media a livello internazionale. Rossi è stato candidato per il fulmineo recupero dall’infortunio dello scorso anno. Dopo aver rimediato la frattura scomposta di tibia e perone, mentre guidava una moto da enduro lo scorso 31 agosto, il centauro di Tavullia è tornato in sella 25 giorni dopo, presentandosi al via del Gp di Aragon, in cui ha ottenuto un prodigioso quinto posto.