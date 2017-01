NFL, Ben Roethlisberger pensa al ritiro

La corsa al Super Bowl degli Steelers si è fermata all'AFC Championship Game (battuti dai Patriots). Roethlisberger, QB della franchigia di Pittsburgh, non ha ancora fatto sapere quale sarà il suo futuro: "Mi prenderò un po' di tempo e valuterò il mio futuro con la mia famiglia. Devo prendere in considerazione tutte le opzioni", le sue parole riportate da NFL.comClasse 1982, Big Ben gioca con i Pittsburgh Steelers dal lontano 2004. Nel corso della sua lingua carriera, ha vinto, per ben due volte, il Super Bowl. Gli Steelers puntano a convincerlo a proseguire la sua avventura a Pittsburgh.