La WWE torna in Italia

Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, le Superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con due spettacoli unici.



La prima tappa sarà il 3 maggio al Palalottomatica di Roma, per poi bissare il 4 maggio all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (Bologna).



I due spettacoli italiani inaugurano il tour europeo, permettendo a migliaia di fan della WWE di vedere dal vivo le loro Superstar WWE preferite.



Attesissimo il big match tra Roman Reigns, reduce dalla vittoria a Wrestlemania contro The Undertaker, ed il colosso Braun Strowman.



Molto interessante anche il match tra il rientrante Seth Rollins contro Samoa Joe e l’esordio in Italia della Superstar irlandese Finn Balor contro Bray Wyatt.



In palio anche diversi titoli: l'Intercontinental Championship che vedrà opporsi il campione in carica Dean Ambrose e The Miz, il Raw Tag Team Championship che vedrà tra gli altri protagonisti Cesaro e Sheamus e The Hardy Boyz, oltre al titolo di campionessa femminile.