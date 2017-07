NBA, Ginobili ancora un anno in campo

Niente ritiro. Manu Ginobili ha deciso di giocare ancora per un anno. Contratto annuale con gli amati San Antonio Spurs e avventura in NBA che continua per la stella argentina, idolo assoluto del popolo neroargento.Ad un passo dai 40 anni, l'ex Virtus proverà a dare ancora una mano ai suoi Spurs per quella che, quasi certamente, sarà la sua ultima cavalcata. Avrà così modo di salutare Pierce, pronto al ritiro. Intanto si parla molto del futuro di Melo. La sua permanenza ai Knicks non è da escludere.