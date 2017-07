Rose a un passo dai Cavaliers

Dopo le parole di Kyrie Irving di ieri, pare che i Cavs si siano già mossi per provare a fare quell’addizione in grado di dare in pasto a LeBron una soddisfazione e rendere la squadra ancor più competitiva.La franchigia è in contatti avanzati con Derrick Rose, che sembra ormai vicinissimo alla firma con i vice campioni NBA per provare l’assalto al titolo.Rose firmerebbe un contratto al minimo per un giocatore della sua esperienza percependo 2.1 milioni di dollari nella prossima stagione, con l’idea di giocare al fianco proprio di Irving nel backcourt dei dominatori dell’Est.Rose era stato accostato a tante franchigie tra cui i Lakers, ma soprattutto i Bucks, con i quali aveva fatto due colloqui piuttosto proficui, ma come ormai capita sempre più di sovente, l’odore di un anello invoglia tutti i veterani ad unirsi ai più forti in una NBA che ha perso di primigenia competitività.Ci sono anche altri importanti movimenti nella notte, infatti dopo una lunga querelle europea, Shane Larkin ritorna in NBA. Il Baskonia ha sostanzialmente rilanciato le azioni del giocatore che ha disputato un’ottima stagione in Spagna, facendo alzare molte antenne tra cui quela del Barcellona che aveva formulato un’importante offerta. Dopo un tira e molla tra offerte e pareggi dei baschi, arrivano i Boston Celtics che mettono d’accordo tutti riportandolo in NBA con un contratto da 6.3 milioni che chiude così definitivamente il roster dei biancoverdi per la prossima stagione.Per chiudere c’è un’altra mossa in questo mercato da parte degli Houston Rockets che si portano a casa con un contratto triennale la guardia Troy Daniels.Nella scorsa stagione il giocatore ha disputato 24 partite con i Grizzlies prima di essere tagliato, approdare ai Rockets per sei partite, salvo poi finire la stagione in D-League.Ora arriva il contratto pluriennale che gli garantisce un futuro nella lega, visto che a casa di D’Antoni, un tiratore troverà sempre la porta aperta.In collaborazione con basketissimo.com