Nba: Houston Rockets venduti per oltre due miliardi

La franchigia di NBA degli Houston Rockets è stata venduta per la cifra record di 2,2 miliardi di dollari.



Lo riportano i media statunitensi citando alcune fonti, secondo le quali ad acquistare la società è il miliardario texano Tilman Fertitta, proprietario della catena di ristoranti Landry's.



L'attuale proprietario di Rockets, Les Alexander, ha pagato 85 milioni di dollari per acquistare i Rockets nel 1993. La cifra pagata da Fertitta è una cifra record per la vendita di un club dell'Nba, superiore ai 2 miliardi di dollari pagati da Steve Ballmer per i Clippers tre anni fa.