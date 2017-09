NFL, altro successo per i Falcons

Continua lo spettacolo nella regular season NFL. Terza vittoria, in altrettante gare, per i Falcons che piegano i Lions (30-26). Bene i Vikings (34-17 ai Buccaneers). Sorridono i Bears (23-17 agli Steelers) mentre i Jets superano i Dolphins (20-6). Bel successo anche dei Bills che sorprendono i Broncos (26-16).Vittoria, in volata, dei Colts (31-28 ai danni dei Browns). Sconfitta pesante per i Ravens (44-7 Jaguars). Nonostante 24 punti nell'ultimo periodo, i Giants perdono la sfida con gli Eagles (27-24). Vittorie anche per Chiefs (24-10 ai Chargers), Redskins (27-10 ai Raiders), Titans (33-27 ai Seahawks), Packers (27-24 ai Bengals) e per i campioni in carica, i Patriots (36-33 ai danni dei Texans, 378 yards lanciate per Tom Brady).