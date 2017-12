Non c'è pace per Gallinari. La sua nuova avventura ai LA Clippers è cominciata decisamente in salita. Nella notte, l'ex Olimpia non è sceso in campo, causa un nuovo problema fisico, questa volta ad un gluteo (era tornato in campo dopo 13 gare di assenza).Rivers, coach dei LA Clippers, è stato lapidario: "Salterà alcune partite". Nonostante l'assenza del Gallo, i LA Clippers sono comunque riusciti a vincere la sfida con Toronto (96-91) con 17 punti, a testa, di Harrell e Williams.