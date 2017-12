NBA, colpaccio dei LA Lakers

Ben 12 le gare di regular season NBA disputate nella notte. Colpaccio dei LA Lakers che superano Houston (122-116). Non basta un Harden da 51 punti, infortunio per Paul. Toronto batte Charlotte (129-111) mentre Miami ferma Boston (90-89).Sacramento si impone su Brooklyn (104-99). Indiana di sbazarra di Atlanta (105-95, 13 punti per Belinelli) mentre OKC sorride nella sfida con Utah (107-79). Bella vittoria di Chicago (112-94) mentre Dallas supera Detroit (110-93). Minnesota vince la sfida con Denver (112-104). San Antonio supera, in volata, Portland (93-91). Vince anche Golden State, sempre senza la sua stella Curry (97-84 contro Memphis, 29 punti di Thompson). Infine i LA Clippers piegano Phoenix (108-95).