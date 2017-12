Gallinari, il calvario continua

L'avventura di Gallinari ai LA Clippers è iniziata con il piede sbagliato. Ad oggi, solo 11 gare disputate dal Gallo (13,4 punti di media) con la casacca della franchigia losangelina. Tornato, lo scorso 11 dicembre, contro i Toronto Raptors, l'ex Olimpia si è nuovamente infortunato.Il problema al gluteo non è ancora risolto tanto che Gallinari sarà out fino a gennaio, quando lo staff medico dei LA Clippers lo rivaluterà per comprendere quando sarà nuovamente pronto per tornare in campo.