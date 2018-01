Super Bowl NFL, sarà New England-Philadelphia

Il Super Bowl numero 52, in programma, a Minnesota, il prossimo 4 febbraio, se lo giocheranno New England e Philadelphia. I Patriots, campioni in carica, si sono imposti, grazie ad una grande rimonta guidata dal solito Brady (il QB di New England ha giocato con 10 punti di sutura alla mano), su Jaguars (24-20 il finale).Sorridono anche gli Eagles che, con una prestazione da urlo in attacco, hanno eliminato i favoriti Minnesota Vikings (38-7). Gara da incorniciare per il QB di Philadelphia Foles, autore di ben tre TD pass (352 yards completate, 26/33). Eagles e Patriots si sono già affrontate in un Super Bowl: edziione numero 39, vittoria per New England (24-21).