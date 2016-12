Assalto al bus del Parma: il giudice sportivo vuole chiarimenti

Il giudice sportivo di Lega Pro, Pasquale Marino, in merito alle partite della ddiciannovesima giornata, per la gara Reggiana-Parma, "letto il rituale rapporto del Commissario di Campo e del Collaboratore della Procura Federale in ordine agli incidenti provocati dai sostenitori della società Reggiana all’arrivo del Pullman della squadra del Parma, in prossimità dello stadio, riservata ogni decisione in merito, dispone che, al fine di ogni opportuna valutazione dei fatti stessi, venga acquisito a cura della Procura Federale un supplemento di indagini. In particolare se gli eventi riportati nella relazione siano stati percepiti direttamente dal collaboratore o allo stesso riferiti da terze persone".

Tra i giocatori ha squalificato per due gare: Ferreira (Paganese). Per una gara: Giorgione (Albinoleffe), Cazzola (Alessandria), Bertani (Como), Romano (Gubbio), Mastropietro (Lupa Roma), Quadri (Maceratese), Degiosa, Laezza (Melfi) Foresta, Rea (Messina), Laner (Modena), Cappelletti, Mandorlini (Padova), Miori (Piacenza), Semenzato (Pordenone), Ogunseye (Prato), Sabatino (Sambenedettese), Carlini (Santarcangelo). Tra gli allenatori, squalifica per una gara e ammenda di 500 euro a Onorati (Catania) e Anitua (Lumezzane) Una giornata di squalifica per Losacco (Monopoli), Pagliari (Viterbese). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 31 dicembre 2016 e ammenda di 500 euro a Gemmi (Arezzo) e Meluso (Lecce). Fra le società, ammende a Francavilla, Modena (1.500), Catanzaro e Parma (1.000).