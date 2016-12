Se ne parla ormai da giorni e oggi sembra che il ritorno di Felipe Massa alla guida della Williams sia cosa fatta. Manca, ovviamente l’ufficialità, ma nei primi giorni di gennaio, sicuramente nella stessa giornata, giungerà l’ufficialità del passaggio di Valtteri Bottas alla Mercedes al posto di Nico Rosberg, ritiratosi a sorpresa dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo e, di conseguenza, il ritorno alla guida della monoposto di Grove del pilota brasiliano, che aveva deciso di smettere a fine stagione. Massa avrebbe accettato di rimanere con la squadra per almeno un altro anno per aiutarla in un 2017 in cui si avrà a che fare con importanti cambiamenti regolamentari e per fare da chioccia al debuttante 18enne Lance Stroll.