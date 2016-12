Alla Shiffrin il Gigante di Semmering, Moelgg terza

Mikaela Shiffrin mette in carniere la 24ª vittoria in carriera, vincendo lo slalom gigante di Semmering. La specialista delle porte strette si fa valere anche tra quelle larghe imponendosi con 78 centesimi di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Terzo posto a 1"09 per Manuela Moelgg. La finanziera torna sul podio a sei stagioni dall’ultima volta. Quarto posto per la svizzera Lara Gut, 17essima dopo la prima manche che, con 1"24 ha preceduto l’altra azzurra Marta Bassino, con un ritardo di 1"56. In classifica generale Mikaela Shiffrin guida con 598 punti contro i 543 della Gut e i 486 della slovena Stuhec. Quarto posto per la nostra Sofia Goggia con 467.