Ancora guai per l’ex laziale e nazionale inglese Paul Gascoigne, da tempo vittima dell’alcool. Secondo i tabloid, "Gazza" sarebbe finito in ospedale per una ferita alla testa a seguito di una caduta dalle scale di un hotel dopo aver litigato con dei clienti dell’hotel. Ubriaco, avrebbe iniziato ad indirizzare verso alcuni di loro insulti a stampo razzista ed a lanciare banconote, provocando la reazione con la conseguente caduta dalla scale e la ferita. Gascoigne è stato poi trasportato in ospedale con un’ambulanza.