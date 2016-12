Valencia: Prandelli si è dimesso

Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni come tecnico del Valencia. Lo comunica la stampa spagnola spiegando che l’ex ct azzurro ha deciso di lasciare la panchina del club del Mestalla, 90 giorni dopo il suo arrivo. Il tecnico italiano, secondo quanto riportato da "AS", avrebbe comunicato la sua decisione al direttore sportivo Garcia Pitarch e in queste ore, insieme ai suoi avvocati, starebbe discutendo i termini della rescissione del contratto con i dirigenti. Secondo "AS" Prandelli avrebbe chiesto almeno cinque rinforzi, ma la società, tramite il responsabile della comunicazione, Anil Murthy, avrebbe comunicato all’allenatore che non sarebbe stato accontentato anche a causa della normativa sul fair play finanziario. Il Valencia non ha ancora ufficializzato la notizia delle dimissioni di Prandelli che, almeno per il momento, dovrebbe essere sostituito da Curro Torres, tecnico delle giovanili.