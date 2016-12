Il giovane rugbista investito a Lemignano è uscito dal coma

Mihai Ciju è uscito dal coma. Il ventenne rugbista investito lo scorso 4 dicembre a Lemignano di Collecchio si sta riprendendo: ha parlato con la famiglia e con i compagni. E' la sua squadra, la Rugby Reggio, a dare la notizia sul proprio sito.

Mihai Ciju era stato travolto da un'auto mentre camminava con un amico lungo via Spezia. Il giovane è stato rianimato dall'amico che era con lui ed era stato portato al Maggiore in condizioni gravissime. Ora arrivano buone notizie.

Scrive la società Rugby Reggio sul proprio sito, in un post intitolato "Bentornato Mihai!":

Una notizia meravigliosa per chiudere alla grande il 2016. Il nostro Mihai Ciju si è svegliato. Le sue prime parole e il quadro clinico fornito dai medici fanno ben sperare nella sua piena ripresa. Sappiamo che sarà un percorso lungo ma Mihai sta davvero meglio. E’ uscito dal reparto di rianimazione, parla con la famiglia con i suoi compagni e probabilmente già la prossima settimana sarà trasferito in un centro per la riabilitazione post trauma. Pare proprio che la vita abbia avuto la meglio. Rugby Reggio e la famiglia Ciju ringraziano tutti per il grande affetto dimostrato a Mihai in queste settimane difficili, i Diavoli della prima squadra, i Diavoletti del Minirugby e le loro famiglie, i ragazzi del settore giovanile (in particolare l’Under 14) e quanti ci sono stati vicini in una grande azione di sostegno… Ora e sempre FORZA MIHAI!