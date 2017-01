Cerri si presenta ai tifosi del Pescara: "Possiamo salvarci"

Prime parole biancazzurre di Alberto Cerri, 20enne parmigiano, attaccante di proprietà della Juventus arrivato in prestito al Pescara. "Quando è arrivata la chiamata del diesse Luca Leone con cui ero a Lanciano - afferma Cerri - ho accettato subito la proposta. La trattativa con il Pescara è stata fulminea, nel pomeriggio del 30 dicembre si è trovato l’accordo". La squadra di Massimo Oddo naviga in cattiva acque, ma Cerri si presenta con tanto ottimismo. "Sicuramente non siamo in una bella posizione, ma credo che il Pescara abbia tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza". Il centravanti vestirà la maglia numero 20. "Con questo numero ho esordito nella massima serie (col Parma nel 2013 proprio contro il Pescara). Sono contento di essere tornato in Abruzzo, quando ero piccolo trascorrevo le vacanze a Roseto con la mia famiglia. Carmine Gautieri (papà di Marianna, fidanzata di Cerri, ndr) mi ha parlato molto bene di questa piazza che comunque ho imparato a conoscere quando ero a Lanciano". Nella prima parte della stagione l’attaccante emiliano ha giocato nella Spal trovando poco spazio. "Ho saltato cinque o sei partite per gli impegni con la Nazionale, poi la squadra andava bene e non ho avuto molte chance. Ma ora per me c'è un’opportunità da non fallire".