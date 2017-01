Rovescio di dimensioni epiche per le Zebre ieri sera sul campo del Leinster in Pro 12. 70-6 (35 per tempo i punti messi a segno dai padroni di casa) il punteggio finale che lascia la franchigia parmigiana all'ultimo posto in classifica mentre gli irlandesi agganciano il primo, dove però Munster ha una gara in meno.