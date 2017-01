Nadia Fanchini paura e frattura; Kristoffersen re

Domenica senza podi per l’Italia impegnata sul fronte svizzero dello slalom uomini di Wengen e su quello austriaco della discesa donne di Altenmarkt- Zauchensee. Anzi, dall’Austria è arrivata anche la brutta notizia della drammatica caduta di Nadia Fanchini in prova: una spigolata che le è costata la frattura dell’omero del braccio destro e le fratture dei processi trasversi delle vertebre lombari . Dovrà essere operata e per lei stagione finita.

In Austria - dopo tre giorni di blocco per troppa neve - su una pista che si è progressivamente velocizzata passaggio dopo passaggio favorendo atlete di minor valore ma dal pettorale alto, c'è stata una prova di buon mattino seguita dalla gara vera. Ha vinto così a sorpresa la sconosciuta austriaca Christine Schleyer - 22 anni, pettorale 25 e sua quarta gara in coppa- in 1.21.15. Seconda Tina Weirather del Liechtenstein in 1.21.54 e terza l’altra sconosciuta americana Jacqueline Wiles in 1.21.69 e pettorale 26.

La migliore delle azzurre - pettorale 16 - è stata Johanna Schnarf 6/a in 1.22.30, con Nicol Delago (pettorale 38) 9/a in 1.22.40 ed Elena Fanchini 11/a in 1.22.50. Decisamente più' indietro l’attesa Sofia Goggia che non solo era partita per prima ma ha fatto anche una gara prudente dopo aver assistito all’incidente della compagna Nadia. Ha chiuso 18/a 1.23.12 dopo avere a sua volta rischiato grosso spigondo ma restando comunque in piedi. E» invece finita 13/a la campionessa Usa Lindsey Vonn nella sua prima gara dopo 322 giorni di assenza per due infortuni consecutivi: tempo di 1.22.69. '' E’ stato un buon rientro», ha detto Lindsey spiegando di aver fatto intelligentemente una gara prudente.

A Wengen ha vinto invece ancora una volta il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.43.31: è il suo quarto successo stagionale ed il 14 esimo in carriera. Il re dello slalom è sempre lui e non a caso ha ancora una volta battuto l’austriaco Marcel Hirscher, secondo in 1.43.46, mentre terzo è finito il tedesco Felix Neureuther in 1.43.94. Il migliore per l’Italia è stato ancora una volta L’altoatesino Manfred Moelgg finito però questa volta solo 8/o in 1.44.52. Nella seconda manche ha infatti inforcato il veterano di 38 anni Patrick Thaler che aveva intermedi eccellenti ed era stato 5/o nella prima discesa. In classifica finale ci sono poi Stefano Gross 13/o in 1.44.82, Giuliano Razzoli 18/o in 1.45.47 e Tommaso Sala 20/o in 1.45.60. La prossima tappa della coppa donne è sabato e domenica a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, con discesa e superG. Gli uomini saranno invece in Austria, a Kitzbuehel, nel tempio dello sci : venerdì prossimo superG, sabato discesa sulla leggendaria Streif e domenica slalom speciale.