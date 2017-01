Al via le iscrizioni per la Maratona delle Terre verdiane

Domenica 26 febbraio si corre la SOJASUN VERDI MARATHON 20^ edizione della Maratona delle Terre Verdiane. Il percorso di 42 km e 195 mt si snoderà tra i paesaggi del celebre compositore italiano, noto in tutto il mondo per le sue opere liriche, con l’arrivo alla statua a lui dedicata in Piazza Verdi a Busseto.

La manifestazione ha in programma altre 3 gare: la “Mezza Maratona 21 km e 97 metri” con l’arrivo segnato dalle magnifiche mura della rocca di Sanvitale e la “Corsa del Principe” di 28,8 km con un suggestivo percorso nelle sale affrescate della rocca Meli Lupi di Soragna e la 9 km e mezzo Salso-Fidenza, quest’ultima aperta anche con variante non agonistica.

La partenza di tutte le gare è congiunta ed è prevista alle ore 9 da Salsomaggiore.

Sarà inoltre possibile, per tutti gli amanti del movimento, optare per il percorso Salso-Fidenza di fitwalking per 10 km.

Da oggi sabato 21 gennaio sino al 23 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni rapide a Fidenza Village presso la boutique Asics con la consegna dello speciale Kit del maratoneta formato da pettorale, microchip per rilevare la posizione d’arrivo e uno sconto speciale del 10% aggiuntivo sugli acquisti dal 21 gennaio al 14 febbraio e del 15% dal 15 febbraio al 23 febbraio. Il 26 febbraio la boutique Asics celebra la maratona e applica la riduzione del 20% presentando il pettorale gara su tutta la collezione.

Tutti i venerdì lo staff di Asics regala l’analisi dell’appoggio del piede, con consegna della scheda tecnica di valutazione a seguito del test effettuato con il foot disk direttamente alla boutique. La conoscenza dell’appoggio, impronta e asse delle gambe consente di migliorare le proprie performance.

Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente alla boutique Asics a Fidenza Village, tutti i giorni dalle 10 alle 19, dal lunedì alla domenica.

Per maggiori info sulle gare visitare il sito www.fidenzavillage.com oppure contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche a Fidenza Village +39 0524 335556