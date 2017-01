Memorial Concari: trionfano i padroni di casa

Agonismo, divertimento e spirito di squadra. In una parola: staffetta. E quella andata in scena ieri a Fidenza, prima edizione di "In corsa con Michele", memorial Michele Concari, ha davvero dato spettacolo. Non solo: la gara, organizzata dalla Forti e Liberi, in collaborazione con il Cus Parma e il Comune di Fidenza, è anche servita a raccogliere fondi in favore di Aisla Parma.

Al via 27 squadre – maschili, femminili e miste -, che si sono date battaglia sullo stesso percorso a circuito del Trofeo San Donnino: 4 frazioni da 2500mt con partenza e arrivo in piazza Garibaldi.

A trionfare sono stati i "padroni di casa", i fidentini del Ballotta Camp, che con la prima squadra formata da Marchio, Guatelli, Tsegaye e Pegoiani si sono imposti con il tempo di 31’27’’.



Scarica la classifica (in formato pdf)



