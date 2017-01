Nazionali di volley: un quadriennio olimpico con l'Erreà

La partnership tra la Federazione Italiana Pallavolo ed Erreà Sport è sempre più solida: a partire dal prossimo 1 marzo 2017 l'azienda produttrice di Parma, infatti, sarà il nuovo sponsor tecnico ufficiale delle Nazionali di pallavolo maschile e femminile per il prossimo quadriennio olimpico accompagnando così tutte le squadre azzurre fino al 31 gennaio 2021.

Il noto brand italiano, dopo le Nazionali di Sitting Volley, la classe arbitrale e le giovani promesse dei Club Italia, sarà, così, a fianco delle Rappresentative Nazionali firmando le nuove divise da gara e un'intera linea di abbigliamento studiata e realizzata in esclusiva.

Una partnership tecnica da parte di un marchio italiano nel segno del made in Italy e di uno spirito innovativo che perfettamente si coniuga con le ambizioni azzurre.

"Non è un mistero il feeling che ci lega ad Erreà Sport - ha commentato il Presidente Federale Carlo Magri - Dopo le positive, precedenti esperienze abbiamo ritenuto opportuno legarci in maniera ancora più convincente ad un brand in forte espansione come Erreà Sport. Crediamo fortemente in questa partnership che pensiamo possa essere proficua per entrambe le parti. Erreà Sport, da parte sua, ha messo a completa disposizione i suoi esperti per far sì che i nostri ragazzi possano indossare nelle prossime stagioni capi dalla vestibilità all'avanguardia contraccambiando fiducia e stima nei nostri confronti e nel nostro operato. Permettetemi di ribadire la mia più totale soddisfazione per questo importante accordo".

Il contratto tra Fipav ed Erreà Sport prevederà anche un'importante sezione legata al mondo del merchandising. Erreà, infatti, produrrà una linea di abbigliamento completa e integralmente personalizzata per le Nazionali composta da una vasta scelta di capi che saranno commercializzabili per i tifosi e appassionati. I dettagli stilistici delle divise ufficiali per le quali Erreà ha puntato su grande cura dei dettagli e particolari di estrema innovazione saranno presentati in un secondo momento.

La dichiarazione di Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport: "La crescita e la maturazione di Erreà nel mondo del volley, risultato di continui investimenti e di un'esperienza maturata in decenni di collaborazioni, ci ha permesso di approdare a questo accordo per noi di rilevanza storica. E' davvero un grande onore essere stati scelti e chiamati a vestire la Nazionale poiché essa è il simbolo dell'italianità nel mondo. Per l'importanza che riveste, tale collaborazione rappresenta per la nostra azienda un traguardo di enorme prestigio e il coronamento ideale di anni di lavoro. Una sfida professionale molto significativa in cui intendiamo mettere i frutti di un lungo e incessante lavoro e tutta l'esperienza acquisita nel tempo in questo settore".