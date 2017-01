Reggiana: Colucci esonerato. Arriva Menichini 

La prima spallata è stata il derby. Eppure la Reggiana stava volando: Colucci si era dimesso ma la società lo aveva convinto a ripensarci (leggi). Un mese non ha migliorato le cose. Ieri il pesante ko interno contro il Venezia per 3-0. I tifosi hanno contestato a fine partita. E' di poche ore fa la notizia: "Ac Reggiana 1919 SpA comunica che in data odierna il signor Leonardo Colucci è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Assieme al tecnico sono stati sollevati anche il vice allenatore, Gianni Migliorini, e il preparatore fisico, Raffaele Gagliardo. Il club desidera ringraziare il tecnico, ed il suo staff, per l’impegno profuso e augura il meglio per il loro futuro professionale.Siamo consapevoli che questo è un momento difficile per la squadra e il nostro sodalizio. Per questo desideriamo ringraziare i tifosi per il loro supporto incessante. Anche in questa circostanza voglia ribadire che l’obiettivo che perseguiamo senza sosta è quello di migliorare e di puntare costantemente al massimo possibile. Mille grazie". Secondo i rumors, Leonardo Menichini (ex della Salernitana con cui ha cinquistato la promozione in B) sarebbe il suo successore. Menichini, ex giocatore di serie A e B, ha una lunga carriera da allenatore. E’ stato vice a Napoli, Roma, Cagliari e Bologna ed ha allenato Brescia, Lumezzane e Pisa.