Il Napoli batte la Fiorentina e vola in semifinale

Il Napoli si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia battendo la Fiorentina per 1-0 nel match disputato al San Paolo. La sfida è stata decisa da una rete di Callejon nel secondo tempo. Per guadagnare l’accesso alla finale la squadra di Sarri affronterà la vincente di Juventus-Milan che si gioca domani sera.