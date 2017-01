Battuto il Milan, Juve in semifinale

La Juventus si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia di calcio, battendo a Torino il Milan per 2-1 (2-0), nella sfida unica dei quarti di finale. In semifinale, con partite di andata e ritorno, i bianconeri affronteranno il Napoli. Le reti sono state segnate da Dybala e Pjanic nel primo tempo e da Bacca nel secondo tempo. In avvio di ripresa i rossoneri sono rimasti in dieci per l'espulsione di Locatelli.