E' a Fontanellato, sotto le cure riabilitative del fisioterapista parmense delle stelle dello sci azzurro, lo slalomista Patrick Thaler, infortunatosi a Schladming al ginocchio destro con un trauma distorsivo con lesione del collaterale mediale di secondo grado. Thaler vuole essere pronto per lo slalom nel caso venisse convocato per i Mondiali di St. Moritz, la cui gara è fissata per domenica 19 febbraio.